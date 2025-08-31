F1: Lando Norris abandona no fim e Oscar Piastri vence GP da Holanda

Escrito por Metrópoles
Oscar Piastri, da McLaren, venceu o Grande Prêmio da Holanda de F1, disputado neste domingo (31/8), no circuito de Zandvoort. O australiano largou na pole e não deu chances aos adversários. Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls) completaram o pódio.

Oscar Piastri é líder da Fórmula 1 Max Verstappen é o terceiro colocado do campeonato.

Hadjar ficou no pódio do GP da Holanda.

Hadjar ficou no pódio do GP da Holanda.

Oscar Piastri é líder da Fórmula 1

Jayce Illman/Getty Images3 de 3

Max Verstappen é o terceiro colocado do campeonato.

Clive Rose/Getty Images

A corrida foi marcada por abandonos inesperados. O heptacampeão Lewis Hamilton (Ferrari) deixou a prova na volta 24, quando ocupava a 7ª colocação, após bater sozinho na curva 3, que possui a maior inclinação da pista.

Na volta 53 foi a vez do outro carro da Ferrari sair da disputa. Em disputa por posição, Charles Leclerc foi atingido por Kimi Antonelli (Mercedes) na mesma curva do acidente de Hamilton.

Próximo ao fim da prova, Lando Norris (McLaren) teve que deixar a corrida. Enquanto lutava para encostar no 1º colocado Oscar Piastri, o britânico teve um problema mecânico no carro na volta 65 de 72 e abandonou o GP.

Gabriel Bortoleto em dia para esquecer:

O GP da Holanda foi complicado para Gabriel Bortoleto. O carro do brasileiro engasgou na largada e o piloto da Sauber acabou ultrapassado por vários adversários, caindo para a penúltima colocação. Mesmo que aos poucos tenha recuperado posições, Gabriel viu as coisas piorarem por erros de estratégias da equipe. Ele finalizou a corrida na 15ª posição.

Confira o resultado da corrida

  1. Oscar Piastri – McLaren
  2. Max Verstappen – Red Bull Racing
  3. Isack Hadjar – Racing Bulls
  4. George Russell – Mercedes
  5. Alexander Albon- Williams
  6. Oliver Bearman – Haas
  7. Lance Stroll – Aston Martin
  8. Fernando Alonso – Aston Martin
  9. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing
  10. Esteban Ocon – Haas
  11. Franco Colapinto – Alpine
  12. Liam Lawson- Racing Bulls
  13. Carlos Sainz – Williams
  14. Nico Hulkenberg- Sauber
  15. Gabriel Bortoleto – Sauber
  16. Kimi Antonelli – Mercedes
  17. Pierre Gasly – Alpine
  18. Lando Norris – McLaren – Abandonou a prova
  19. Charles Leclerc – Ferrari – Abandonou a prova
  20. Lewis Hamilton – Ferrari – Abandonou a prova
ContilNet Notícias

