Fã acreano de apenas 9 anos, com paralisia cerebral, recebe mensagem da cantora Lexa e emociona

Natural de Sena Madureira, com apenas 9 anos, o Joaquim Bento recebeu uma mensagem especial da cantora Lexa, da qual ele é fã. O pequeno, que é autista e possui paralisia cerebral, tem nas músicas da artista um lugar de calma e em meio aos momentos de agitação.
A mãe de Joaquim, Thuany Meireles, publicou em suas redes sociais a mensagem deixada pela cantora e contou que desde muito cedo ele demonstrou uma ligação com a cantora suas músicas.
No vídeo enviado ao fã mirim, Lexa mandou um jeito para Joaquim e cantou seus sucessos. Em um vídeo, a mãe mostrou a reação emocionante do filhou ao ouvir a mensagem.
“O Joca, aqui sou eu, a Lexa, quero te mandar um super beijo, e cantar umas músicas minhas, que eu sei que você gosta”, disse.