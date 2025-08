Fã desde os 7 anos chama atenção na fila com chapéu customizado para Jorge e Mateus

A fila para o show de Jorge e Mateus na noite deste domingo (03), na Expoacre 2025, reuniu fãs de todas as idades e estilos e entre eles, uma em especial chamou a atenção: Joelma Silva de Andrade, que chegou cedo ao Parque de Exposições usando um chapéu customizado em homenagem à dupla.

“Estou muito ansiosa, demais. A expectativa é para ser incrível”, disse Joelma, que é fã de Jorge e Mateus desde os 7 anos de idade.

O acessório estilizado com o nome da dupla foi feito por ela mesma especialmente para a noite. “Sim, sim, fui eu que fiz”, contou, orgulhosa.

Moradora em Bujari, Joelma chegou à fila por volta das 17h, com transporte garantido pelo pai. E quando perguntada sobre a música que não pode faltar no repertório do show, ela foi direta:

“A música ‘É Amor’. Mas eu gosto de tudo deles”, completou.

