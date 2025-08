Fabiano Menotti emagrece 52 kg e mostra antes e depois

Fabiano Menotti usou as redes sociais para compartilhar o antes e depois de emagrecer 52 kg. O cantor de 47 anos abriu o jogo sobre o processo de emagrecimento, entre os desafios e as conquistas, e também motivou os seguidores que querem fazer o mesmo.

“Fácil não é! Mas impossível também não! Postei no feed pra mostrar que é possível e vale a pena. Saúde acima de tudo!”, escreveu Fabiano no Instagram. Apesar de já ter conseguido perder 52 kg, o cantor afirmou que pretende seguir com a jornada para emagrecer ainda mais.

Além disso, Fabiano destacou como a mudança de hábitos foi fundamental para o emagrecimento e falou sobre a rotina intensa de treinos e cuidados com a alimentação.

Canetas emagrecedoras e a mudança de hábitos

Ainda sobre o uso de canetas emagrecedoras, Fabiano frisou sobre como elas ajudam, mas ressaltou que é preciso uma mudança intensa de hábitos para auxiliar. “Se você toma a canetinha e fica só nela, perde gordura, mas também massa magra, força e disposição. Não adianta. Tô me sentindo bem, com disposição, com força. Só consegui isso mudando meus hábitos e respeitando meu corpo. A luta continua”, finalizou o cantor.

