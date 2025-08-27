27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Fabrício Bruno mira Copa do Mundo após convocação: “Constância”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
fabricio-bruno-mira-copa-do-mundo-apos-convocacao:-“constancia”

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 2 x 0 na Arena MRV, nesta quarta-feira (27/8), em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Durante a semana, o zagueiro Fabrício Bruno foi convocado para defender a Seleção Brasileira.

Leia também

Confira:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)

O jogador abriu o placar para a Raposa no clássico e comentou sobre a fase atual que tem no time celeste:

“É uma semana especial diante de tudo que está acontecendo, a convocação para a Seleção Brasileira, um gol numa quartas de final em um clássico gigantesco do futebol brasileiro. Sem dúvidas nenhuma passa mil coisas na cabeça ainda mais se tratando de um clássico, um gol de rara felicidade, tive intenção sim de chutar, fui feliz e sou muito grato à Deus pelas oportunidades que eu recebo no dia a dia”, declarou o defensor.

“É um gol importante que nos dá uma vitória fora de casa, mas tem muita água para passar debaixo da ponte ainda pro jogo da volta”, acrescentou Fabrício.

4 imagensFabricio Bruno marcou o primeiro gol do Cruzeiro no clássicoKaio Jorge marcou o segundo gol do Cruzeiro no clássicoO jogo de volta entre as equipes acontece no dia 11/9, no MineirãoFechar modal.1 de 4

Cruzeiro vence Galo em primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Gustavo Aleixo/Cruzeiro2 de 4

Fabricio Bruno marcou o primeiro gol do Cruzeiro no clássico

Gustavo Aleixo/Cruzeiro3 de 4

Kaio Jorge marcou o segundo gol do Cruzeiro no clássico

Gustavo Aleixo/Cruzeiro4 de 4

O jogo de volta entre as equipes acontece no dia 11/9, no Mineirão

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

 

“Acho que até a Copa do Mundo tem muita coisa para acontecer, nove meses pra frente. Sem dúvidas nenhuma para eu estar na Copa do Mundo é a constância daqui até lá. O nosso coletivo nos honra”, completou.

O gol do zagueiro aconteceu aos 4 minutos do segundo tempo. Fabrício Bruno arriscou uma finalização de fora da área e balançou as redes do goleiro Éverson pela primeira vez na partida.

A vitória diante do rival no jogo da ida coloca o Cruzeiro em vantagem para o duelo da volta que acontece no dia 11 de setembro, no Mineirão, sob seu mando. Se confirmar o favoritismo e passar de fase, enfrentará o vencedor do confronto entre Athletico-PR x Corinthians na semifinal da competição.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.