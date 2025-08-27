Fabrício Bruno mira Copa do Mundo após convocação: “Constância”

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 2 x 0 na Arena MRV, nesta quarta-feira (27/8), em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Durante a semana, o zagueiro Fabrício Bruno foi convocado para defender a Seleção Brasileira.

O jogador abriu o placar para a Raposa no clássico e comentou sobre a fase atual que tem no time celeste:

“É uma semana especial diante de tudo que está acontecendo, a convocação para a Seleção Brasileira, um gol numa quartas de final em um clássico gigantesco do futebol brasileiro. Sem dúvidas nenhuma passa mil coisas na cabeça ainda mais se tratando de um clássico, um gol de rara felicidade, tive intenção sim de chutar, fui feliz e sou muito grato à Deus pelas oportunidades que eu recebo no dia a dia”, declarou o defensor.

“É um gol importante que nos dá uma vitória fora de casa, mas tem muita água para passar debaixo da ponte ainda pro jogo da volta”, acrescentou Fabrício.

Cruzeiro vence Galo em primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Fabricio Bruno marcou o primeiro gol do Cruzeiro no clássico

Kaio Jorge marcou o segundo gol do Cruzeiro no clássico

O jogo de volta entre as equipes acontece no dia 11/9, no Mineirão

“Acho que até a Copa do Mundo tem muita coisa para acontecer, nove meses pra frente. Sem dúvidas nenhuma para eu estar na Copa do Mundo é a constância daqui até lá. O nosso coletivo nos honra”, completou.

O gol do zagueiro aconteceu aos 4 minutos do segundo tempo. Fabrício Bruno arriscou uma finalização de fora da área e balançou as redes do goleiro Éverson pela primeira vez na partida.

A vitória diante do rival no jogo da ida coloca o Cruzeiro em vantagem para o duelo da volta que acontece no dia 11 de setembro, no Mineirão, sob seu mando. Se confirmar o favoritismo e passar de fase, enfrentará o vencedor do confronto entre Athletico-PR x Corinthians na semifinal da competição.