Facções obrigam moradores a destrancar portas para traficantes em fuga

Escrito por Metrópoles
Com portas destrancadas e portões sem cadeados. Em Salvador e, principalmente, nas localidades onde há forte atuação das facções, seja durante o dia, seja à noite, seja na madrugada, é assim que as casas devem ficar. O que deveria evitar a entrada de estranhos é alvo de uma determinação de traficantes para que os moradores fiquem de portas abertas para o crime quando ele precisar.

É o que acontece, por exemplo, no Engenho Velho da Federação, onde uma moradora se acostumou a ver traficantes armados dentro da sua residência durante ações policiais. Por lá, assim como em outros pontos da cidade, quem não deixa as portas abertas para traficantes em fuga pode sofrer sanções graves, que vão de sessões de tortura até o assassinato daqueles que descumprem a ordem dos criminosos.

Leia a matéria completa no portal Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.

