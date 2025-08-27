Fala de Lula leva União Brasil a antecipar votação para deixar governo

A crítica de Lula ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, durante a reunião ministerial na terça-feira (27/8) levará o partido a antecipar a votação sobre o desembarque oficial do governo.

Durante a reunião com seus ministros no Palácio do Planalto, Lula disse não ter pretensão de ser amigo de Rueda, porque não gosta do chefão do União Brasil, nem o dirigente gosta do petista.

A fala irritou integrantes da cúpula do partido. Tesoureiro adjunto da sigla, o deputado federal Fábio Shiochet (SC) articula para que a bancada da Câmara aprove um indicativo de desembarque.

O parlamentar disse à coluna que pedirá ao líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas (MA), que o indicativo seja aprovado na reunião da bancada na tarde desta quarta-feira (27/8).

“Foi uma falta de respeito. O partido tem que sair do governo. É uma questão de coerência”, afirmou à coluna Shiochet, que é presidente do Conselho de Ética da Câmara.

Leia também

Votação na executiva nacional

Além da reunião da bancada, dirigentes do União Brasil também pretende deliberar sobre o desembarque na próxima reunião da executiva nacional da legenda, na próxima semana.

Oficialmente, a pauta da reunião será o pedido do senador Sérgio Moro para intervenção no diretório estadual do União Brasil no Paraná, reduto político do ex-juiz da Lava Jato.

Caciques do partido, como o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, porém, pretendem pedir a inclusão na pauta de uma resolução que obrigue a sigla a entregar seus cargos no governo Lula.

Até então, a direção do União Brasil pretendia desembarcar do governo Lula somente depois que a Justiça Eleitoral homologasse a federação entre o partido e o Progressistas.

Ministro de Lula se reúne com Rueda

Filiado ao União Brasil, o ministro do Turismo, Celso Sabino, tenta conter a insatisfação. Após a reunião ministerial da terça-feira, o ministro se reuniu com Rueda na sede do partido, em Brasília.

Sabino quer permanecer no cargo até o começo de abril de 2026, quando se desincompatilizaria do posto para concorrer ao Senado nas eleições de outubro, com apoio de Lula.

Além do Turismo, o União Brasil comanda outros dois ministérios: Comunicações e Integração Regional. Esta última pasta, porém, é considerada da cota pessoal do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).