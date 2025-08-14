Falam e se arrependem: 4 signos que devem evitar decisões impulsivas

Na astrologia, cada signo tem suas próprias características e maneiras de reagir aos acontecimentos. Enquanto alguns planejam cada passo, outros mergulham de cabeça sem pensar nas consequências.

Decisões impulsivas podem até trazer boas surpresas, mas também podem gerar arrependimento, especialmente quando envolvem amor, dinheiro ou carreira. Por isso, o astrólogo João Bidu revela quais signos devem evitar decisões impulsivas.

Quatro signos que devem evitar decisões impulsivas

Áries

Em primeiro lugar, regido por Marte, é quase impossível falar de impulsividade e não falar sobre Áries. O signo é movido por seus instintos e pela paixão do momento. Contudo, muitas vezes nativo se arrepende depois, percebendo que poderia ter esperado mais ou pensado melhor. Então, antes de tomar decisões impulsivas, vale respirar fundo e considerar as consequências.

