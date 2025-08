Falando de educação ambiental, SEMA atrai mais de 300 pessoas por dia na Expoacre em seu estande

Em meio aos desafios ambientais enfrentados pelo Acre nos últimos anos, como a fumaça intensa de 2024 e os impactos de secas e enchentes, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) intensificou suas ações educativas e preventivas na Expoacre 2025. O ContilNet conversou com o secretário Leonardo Carvalho, neste sábado (02), sobre.

A iniciativa integra um plano estratégico iniciado ainda em fevereiro, que tem como foco principal a redução das queimadas e do desmatamento ilegal no estado.

O ano de 2024 foi marcado pelas fumaças que deixaram o céu do Acre encoberto por vários dias durante o verão amazônico. Em todo o ano, foram registrados 8.658 focos de queimadas no estado. Os dados são do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Conscientização

“O grupo de comando e controle, que reúne mais de vinte instituições sob coordenação da Casa Civil, realiza reuniões periódicas para debater e aprimorar as ações. Sabemos que os meses críticos estão chegando, mas a expectativa é de que a atuação antecipada reduza significativamente os impactos em 2025”, explica Leonardo Carvalho.

Um dos destaques da SEMA na Expoacre 2025 é o estande de educação ambiental, que tem recebido entre 250 e 300 visitantes por dia, a maioria composta por crianças, adolescentes e famílias.

No espaço, o público conhece de perto os trabalhos desenvolvidos pela Sema, Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) e Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Estado do Acre (IMC). Também participam de atividades lúdicas e informativas que abordam desde o combate a queimadas até a preservação da biodiversidade.

Outras ações

Além do estande de educação ambiental, há ainda um espaço dedicado ao Viveiro, com distribuição de mudas de plantas no último dia da feira.

Outros pontos chamam atenção para políticas públicas em vigor, como o sistema de incentivos ambientais e a sala de situação ambiental, que monitora indicadores de seca, escassez hídrica e cheias:

“Acreditamos que é com educação ambiental, principalmente voltada para as crianças, que conseguimos mudar comportamentos a longo prazo. A Expoacre é um espaço estratégico para isso, pois alcança milhares de pessoas em poucos dias”, reforça o secretário.