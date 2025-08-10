Falas de Edir Macedo sobre morte de pastor geram polêmica e críticas na web: “Problema é dele”

A repercussão de um vídeo publicado recentemente, no qual o bispo Edir Macedo comenta o falecimento do pastor Lucas Di Castro, ocorrido no último dia 5 de agosto, na Bolívia, provocou intensa reação entre fiéis, ex-membros da Igreja Universal do Reino de Deus e internautas.

Durante a gravação, o líder religioso minimizou o impacto da perda e criticou pessoas que, segundo ele, vivem uma “fé emotiva”. Ao tratar do caso, Macedo disse que não se interessava pelos motivos que levaram o pastor a tirar a própria vida e que sua atenção estava voltada apenas para “os vivos”. Em outro momento, comparou a situação à morte da própria mãe, afirmando que, após o enterro, “acabou”.

O tom das falas foi considerado insensível por muitas pessoas, que apontaram falta de empatia diante da dor da família e dos membros da igreja. Relatos de pessoas próximas a Lucas indicam que ele passava por grave sofrimento emocional e teria buscado ajuda na instituição, sem receber suporte efetivo. A esposa do pastor chegou a registrar vídeos mostrando seu estado de colapso mental.

“Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu vou ficar na minha fé. Aqueles que vivem uma fé emotiva, que vivem com a fé sentimental? São uns fracos, são uns doentes, são enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas por todo o mundo, esses fracos querem uma satisfação”, disse.

A polêmica levantou questionamentos sobre o tipo de assistência psicológica e espiritual oferecida aos obreiros da Universal, reacendendo debates sobre o cuidado com a saúde mental no meio religioso.

Veja o vídeo: