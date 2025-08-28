Falência? Yudi Tamashiro assume verdade sobre adeus ao Brasil

Escrito por Metrópoles
falencia?-yudi-tamashiro-assume-verdade-sobre-adeus-ao-brasil

A princípio, no início do mês de agosto, o apresentador Yudi Tamashiro confirmou que deixará o Brasil e rumará ao Japão, junto a sua família, obedecendo a um ‘chamado‘ de fé.

No entanto, após colocar todos seus pertences à venda, o público que o acompanha criou teorias na internet sobre sua falência financeira.

Leia o texto completo no site do TV Foco, parceiro do Metrópoles.

