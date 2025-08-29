Falha em avião adia retorno de Alckmin ao Brasil







O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que conduzia o vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou falhas em uma de suas mangueiras semi-hidráulicas durante escala em Cali, na Colômbia, após pouso programado para reabastecimento. Junto com Alckmin, que é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, estavam os ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A delegação brasileira voltava de viagem oficial do México destinada a abrir mercados para novos produtos agrícolas brasileiros e assinatura de acordos de cooperação bilateral.

Segurança

Comunicado divulgado, em Brasília, pela Vice-Presidência da República na manhã desta sexta-feira (29) afirma que todos estão bem e em segurança.

“Embora a aeronave apresentasse condições de seguir em direção ao Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB), como medida de cautela, recomendou que o Vice-Presidente estendesse sua parada até que outra aeronave fosse deslocada do Brasil para completar a missão”, diz a nota.

Uma nova aeronave da FAB decolou da Base Aérea de Brasília às 10 horas para buscar as autoridades. O pouso em Brasília está previsto para 21 horas de hoje (29).

Pane em outubro

Em outubro do ano passado, algo semelhante aconteceu com o avião que levava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Curiosamente, ele também voltava de uma agenda no México.

Na ocasião, a aeronave que traria de volta o presidente após a posse da presidente mexicana Cláudia Sheinbaum teve um problema técnico depois de decolar do Aeroporto da Cidade do México.

O avião ficou cerca de cinco horas no ar, voando em círculos, para despejar combustível, numa altitude média de quase 4 mil metros do solo. Só depois voltou ao mesmo aeroporto para o presidente e comitiva trocarem de aeronave.