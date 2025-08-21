21/08/2025
Falha em fibra ótica deixa serviços de emergência indisponíveis no Acre; veja como pedir ajuda

Enquanto a situação não é normalizada, os atendimentos emergenciais estão sendo direcionados para outros canais digitais

Os números de emergência do Acre, como 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 181 (Disque-Denúncia), estão temporariamente fora do ar. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que a falha foi identificada na manhã desta quinta-feira (21), após o rompimento de uma fibra ótica em Cuiabá (MT).

Acre orienta população a usar WhatsApp e Telegram em casos de emergência/ Foto: ContilNet

Enquanto a situação não é normalizada, os atendimentos emergenciais estão sendo direcionados para outros canais digitais. A população pode acionar o serviço da Polícia Militar pelo WhatsApp do 190, no número (68) 99920-8619.

Outra alternativa é o Telegram. Para registrar ocorrências, basta baixar o aplicativo e procurar pelo usuário PM_190_AC, ou acessar diretamente o link t.me/PM_AC_190_bot. O contato pode ser feito por mensagem de texto, fotos, vídeos ou áudios.

Segundo a Sejusp, equipes técnicas estão de prontidão para garantir que o atendimento à população não seja prejudicado e que a normalidade dos serviços seja restabelecida o quanto antes.

