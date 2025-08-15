Falha no motor interrompe decolagem e causa atraso em voo da Gol no Acre nesta sexta

Passageiros que seguiriam de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, na tarde desta sexta-feira (15), enfrentaram transtornos após a aeronave da Gol Linhas Aéreas apresentar falha no motor pouco antes da decolagem. O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

O voo, que normalmente parte às 12h30, teve sua saída adiada para que equipes de manutenção realizassem inspeções e tentassem solucionar o problema, priorizando a segurança. Uma nova previsão de embarque foi anunciada para as 13h, mas ainda não há confirmação se o horário foi cumprido ou se será necessário utilizar outra aeronave.

Até o momento, a companhia aérea não divulgou nota oficial sobre o incidente.

Com informações do Juruá 24 Horas