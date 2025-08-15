15/08/2025
Falha no motor interrompe decolagem e causa atraso em voo da Gol no Acre nesta sexta

Passageiros enfrentaram espera enquanto equipe técnica realiza manutenção no avião

Passageiros que seguiriam de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, na tarde desta sexta-feira (15), enfrentaram transtornos após a aeronave da Gol Linhas Aéreas apresentar falha no motor pouco antes da decolagem. O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Falha no motor interrompe decolagem e causa atraso em voo da Gol no Acre. Foto: Reprodução

O voo, que normalmente parte às 12h30, teve sua saída adiada para que equipes de manutenção realizassem inspeções e tentassem solucionar o problema, priorizando a segurança. Uma nova previsão de embarque foi anunciada para as 13h, mas ainda não há confirmação se o horário foi cumprido ou se será necessário utilizar outra aeronave.

Até o momento, a companhia aérea não divulgou nota oficial sobre o incidente.

Com informações do Juruá 24 Horas

