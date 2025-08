Falsa enfermeira é detida em clínica clandestina de estética no DF

Uma mulher de 40 anos foi levada para a delegacia nessa segunda-feira (4/8), após ser denunciada por atuar ilegalmente como enfermeira em uma clínica clandestina de estética. O consultório irregular funcionava na casa dela, na Ponte Alta do Gama.

As informações sobre a denunciada chegaram de forma anônima ao Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF), que confirmou a veracidade do relato.

O Coren-DF descobriu que a falsa enfermeira oferecia serviços de procedimentos estéticos invasivos, como aplicação de botox, bioplastia, blefaroplastia – feito nas pálpebras – e até harmonização facial ou íntima, com ninfoplastia.

Alguns desses procedimentos podem, de fato, ser efetuados por enfermeiros, mas é necessário ter formação específica na área. A investigada, que não teve o nome divulgado, não tinha sequer diploma de ensino superior.

Integrantes do conselho regional descobriram que o certificado apresentado por ela era falso, pois a instituição de ensino superior com nome informado no documento comunicou que ela nunca concluiu o curso de enfermagem.

Acionada, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) levou a denunciada para a 20ª DP (Gama), que investiga o caso. O Coren-DF acrescentou que ela terá o registro profissional cancelado e poderá responder pelos crimes de exercício ilegal da profissão e falsificação de documento.