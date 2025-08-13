13 de agosto de 2025
Universo POP
Falso magro: veja 3 erros que atrapalham o treino do ectomorfo

Escrito por Metrópoles
falso-magro:-veja-3-erros-que-atrapalham-o-treino-do-ectomorfo

O falso magro é aquela pessoa que, apesar de ter braços e pernas finas, também conta com uma barriga mais avantajada. Esses indivíduos, geralmente, até aparentam ter um bom condicionamento físico quando estão vestidos. Mas, ao ficarem sem camisa, fica nítido o acúmulo de gordura na região abdominal, local onde ela é mais perigosa para a saúde.

Se você é um falso magro, provavelmente, seu biotipo corporal é ectomorfo. “São aqueles que comem muito, mas, ainda assim, têm muita dificuldade de ganhar peso, seja por meio de gordura ou de massa magra, por terem um metabolismo ultrarrápido. Geralmente, apresentam pernas e braços longos, cintura e quadril estreitos. Podemos associar o corpo a um retângulo, como se os ombros e quadris formassem uma linha reta”, explica o educador físico Matheus Cardoso.

Leia também

Por terem, naturalmente, uma estrutura longilínea e, teoricamente, tendência para serem magros, muitos ectomorfos se acomodam com a sua genética e passam a comer de tudo. Ou, então, incomodados com o baixo nível de massa muscular do seu corpo, começam a ingerir calorias em excesso para conseguir alguma hipertrofia. Por isso, com a ajuda do treinador Leandro Twin, separamos três erros clássicos que um ectomorfo deve evitar em sua jornada fitness. Confira:

Dicas para treino de “falso magro”

1) Não realizar exercícios aeróbicos

“Ectomorfos erram bastante em achar que eles nunca precisam de cardio. O aeróbico vai ajudar na melhora da sensibilidade à insulina, que é um hormônio anabólico. Para acontecer a hipertrofia você precisa de insulina. Só que ela também tem uma capacidade lipogênica (lipo = gordura / gênica = geração), ou seja, é um hormônio que te engorda. Então, se há uma sensibilidade à insulina ruim, isso tende a estragar seu corpo em um processo de ganho de peso”, aponta o treinador.

Leia a notícia completa no Sport Life, parceiro do Metrópoles.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

