15/08/2025
Universo POP
Falta de pagamento leva empresa a retirar ar-condicionado de UBS em Sena Madureira

O caso aconteceu no interior do estado do Acre, em Sena Madureira

O ChatGPT disse:

Pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, ficaram sem atendimento odontológico após a retirada dos aparelhos de ar-condicionado do local.

O caso aconteceu em Sena Madureira/Foto: Reprodução

A medida foi tomada pela empresa responsável pela manutenção e instalação dos equipamentos, que alega atraso no pagamento por parte da Prefeitura Municipal. Imagens mostram o espaço vazio e o buraco na parede onde antes estavam os aparelhos.

Sem climatização, os profissionais suspenderam o atendimento, justificando que as altas temperaturas inviabilizam o trabalho de forma adequada e segura. Até o momento, a Prefeitura não se manifestou sobre a situação.

