Família acreana autoriza doação de órgãos e beneficia 5 pacientes, com fígado, rins e córneas

Um gesto de solidariedade realizado por uma família acreana nesta semana resultou na transformação da vida de cinco pessoas que aguardavam na fila de transplante. Com a autorização da doação de múltiplos órgãos, um paciente recebeu um fígado, dois foram transplantados com rins e duas córneas foram captadas, que em breve poderão restaurar a visão de outras duas pessoas.

As cirurgias foram realizadas com sucesso na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, em Rio Branco. Os pacientes estão em recuperação sob o acompanhamento de uma equipe multiprofissional.

A doação permitiu a realização do 106º transplante hepático e também marcou os dois primeiros transplantes renais desde a retomada do programa no estado. Segundo os profissionais de saúde envolvidos no processo, a captação feita localmente foi essencial para garantir a qualidade dos órgãos e reduzir o tempo de isquemia, período em que o órgão permanece fora do corpo. Esse fator aumenta as chances de sucesso do procedimento.

A equipe médica reforçou a importância da conscientização da população sobre a doação de órgãos.