Família de sindicato do irmão de Lula fez casa de 519 m²; veja fotos

Entre 2022 e 2024, a família do sindicalista João Batista Inocentini, o João Feio, ergueu uma mansão de 519 metros quadrados, com piscina e lago artificial, em um sítio localizado em Jarinu, no interior de São Paulo.

A construção ocorreu no mesmo período em que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) — fundado e presidido por Inocentini até sua morte — registrou um aumento abrupto no número de aposentados do INSS submetidos a descontos em folha.

O Sindnapi é alvo de investigação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU) no âmbito da operação “Farra do INSS”, escândalo revelado por uma série de reportagens do Metrópoles. Desde agosto de 2023, a entidade tem como vice-presidente o sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A propriedade da família Inocentini possui cerca de 11 mil metros quadrados e fica em um condomínio rural na região de Campo Largo, em Jarinu. O imóvel foi adquirido em 22 de agosto de 2022 por Inocentini, sua esposa e dois filhos, por R$ 540 mil — valor que, corrigido, equivale hoje a R$ 615,8 mil. O contrato de compra e venda, registrado em cartório, indica pagamento por meio de duas transferências bancárias.

O sítio em 1/8/2022, antes de ser comprado pela família Inocentini

Propriedade em 31/8/2022, após a compra

Local em 26 de maio de 2023

Foto de satélite mais recente, de 14 de março de 2024

As obras começaram logo após a aquisição. Na imagem de satélite de 1º de julho de 2022, o sítio ainda mantinha sua configuração original, com apenas uma casa de 103,6 m² e uma casa de caseiro de 68,2 m². Já no registro de 31 de agosto do mesmo ano, é possível identificar o início das construções.

Segundo os documentos do imóvel arquivados em cartório, as intervenções foram extensas. Além da nova residência principal de 519 m², a família ergueu:

Piscina de 36,9 m²;

Casa de caseiro de 65 m²;

Salão de festas familiar de 101 m²;

Depósito de ferramentas de 21,8 m²;

Ampliação da casa principal em 28,7 m²;

Ampliação da casa de caseiro em 30,8 m²

Após as obras, a área construída total chegou a 984,08 m². Em agosto de 2023, João Batista Inocentini faleceu, e o sítio passou a ser propriedade de sua esposa, Neuza, e das três filhas do casal — entre elas a advogada previdenciária Tonia Galleti, diretora jurídica do Sindnapi.

Imagens do “Google Street View” mostram obras no local

João Batista Inocentini começou sua via como metalúrgico e conheceu Lula. Quando ele faleceu, o petista publicou nota no site do Palácio do Planalto lamentando a morte. “Defensor dos direitos dos aposentados, (Inocentini) atuou de forma incansável pelo aprimoramento de políticas públicas voltadas para essa categoria”, diz a mensagem.

No Congresso, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Farra do INSS terá sua primeira reunião nesta terça-feira (26). Há requerimentos de quebra de sigilo para o Sindnapi e de convocação de seus dirigentes, inclusive Frei Chico, mas ainda não há pedidos de quebra do sigilo fiscal dessas pessoas.

Explosão de descontos no sindicato do irmão de Lula

A aquisição do sítio e as benfeitorias realizadas coincidem com a escalada de valores arrecadados pelo Sindnapi por meio de descontos automáticos nos benefícios de aposentados. Entre 2020 e 2024, a arrecadação da entidade saltou de R$ 23,3 milhões para R$ 154,7 milhões — alta de 564%, segundo dados do Portal da Transparência.

Como revelado pela coluna, famílias de dirigentes do sindicato recebiam uma espécie de comissão sempre que havia descontos nas mensalidades. Os repasses eram feitos à empresa Gestora Eficiente LTDA, pertencente ao marido de Tonia Inocentini Galleti e à decoradora Daugliese Giacomasi Souza, esposa do sindicalista Milton Baptista de Souza, o Milton Cavalo. Após a morte de Inocentini, Cavalo assumiu a presidência do Sindnapi.

O aumento de filiações ao sindicato ocorreu após um acordo com o banco Bmg. Há centenas de relatos, tanto na internet quanto em processos judiciais, de aposentados que tiveram dados usados sem autorização para permitir os descontos, após solicitarem empréstimos consignados ao banco.

Nesse mesmo período, Milton Cavalo também ergueu uma casa de grande porte no interior paulista. Batizada de “Recanto Double Horse”, a propriedade em Ibiúna fica a 72 quilômetros, em linha reta, do sítio da família Inocentini. Entre maio de 2021 e maio de 2023, foi construída ali uma residência de 360 m² com piscina. Embora o Sindnapi tenha confirmado que o local pertence a Cavalo, o imóvel não está registrado em nome dele nem de familiares.

Sindnapi nega irregularidades

Procurado, o Sindnapi afirmou que não há qualquer irregularidade contábil no período citado, nem indícios de desvio de recursos.

Segundo a entidade, todas as despesas são auditadas, acompanhadas pelo conselho fiscal e aprovadas em assembleia de prestação de contas. O sindicato disse ainda que não comentará sobre o sítio, por se tratar de uma propriedade privada.

Leia abaixo a íntegra da nota do Sindnapi:

“Nada foi constatado de irregularidade contábil no período citado pela reportagem que possa indicar desvio de recursos. Todas as despesas são auditadas, acompanhadas pelo conselho fiscal e aprovadas em assembleia de prestação de contas. Por outro lado, a propriedade citada é privada, não cabendo ao Sindnapi qualquer tipo de comentário”.