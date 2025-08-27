Família denuncia padre que ignorou nome da criança por não ser cristão

Um batizado realizado em uma igreja católica do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, tem causado polêmica. Isso porque a família da criança afirma que o padre se recusou a pronunciar o nome da menina, com o argumento de que não era cristão e teria ligação com um culto religioso.

De acordo com os familiares criança, de nome Yaminah, o momento do batizado foi planejado e aguardado por todos. A celebração também foi realizada na mesma igreja dos familiares paternos da menina.

Os pais da garota, David Fernandes e Marcelle Turan, relatam que enviaram todos os documentos necessários e fizeram o curso de padrinhos. No entanto, momentos antes da cerimônia, o padre manifestou que não falaria o nome dela e ainda sugeriu que falaria “Maria e o nome da criança”, o que não foi aceito pela família.

Durante a cerimônia, o religioso teria se referido à menina como “a criança”.

Nome com significado

Segundo os pais da criança, o nome de Yaminah tem um significado importante para a família. De acordo com eles, o nome significa justiça, com prosperidade, direção.

No código de Direito Canônico, que toda igreja católica deve seguir, há uma resolução que fala sobre batismo: “Procurem os pais, padrinhos e párocos que não se imponham nomes alheios ao sentido cristão”.

A Arquidiocese do Rio emitiu uma nota informando que o batismo foi celebrado corretamente, segundo o ritual romano e que o nome das crianças não é mencionado em todos os momentos da celebração, mas em um momento específico previsto pela liturgia.

A nota acrescenta que, em algumas ocasiões, sacerdotes podem oferecer orientações pastorais sobre a escolha de nomes, mas que as orientações têm caráter exclusivamente aconselhativo e jamais constituem impedimento ou recusa do sacramento.

Por fim, a Arquidiocese repudia qualquer forma de discriminação e reafirma o compromisso com acolhimento, diálogo respeitoso e respeito à diversidade cultural.

O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância como preconceito por raça, cor ou religião.