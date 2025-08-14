14/08/2025
Família perde tudo em incêndio em Sena Madureira e pede ajuda para recomeçar

Recentemente, um incêndio destruiu completamente sua residência, deixando a família somente com a roupa do corpo

A família do trabalhador rural Antônio Cleilson, residente no ramal do 20 (Gleba São Jorge), em Sena Madureira, recorreu à imprensa nesta manhã de quinta-feira (14) para pedir uma ajuda às pessoas de bom coração. Recentemente, um incêndio destruiu completamente sua residência, deixando a família somente com a roupa do corpo.

Um fogareiro que tinha ficado aceso foi o causador do acidente/Foto: Reprodução

Dona Rosa Braga Aguiar, mãe de Antônio, disse que a situação no momento é muito difícil. “Eles perderam as roupas, as dormidas, utensílios de cozinha, enfim, perderam tudo. Estamos pedindo a comunidade que possa ajudar meu filho e a sua esposa, pois são pessoas carentes. Nesse momento, qualquer ajuda é bem vinda e a gente agradece de coração”, comentou.

Segundo consta, Antônio estava para o trabalho e a sua esposa tinha ido em uma vertente. Ao retornar, se depararam com a casa transformada em cinzas. Um fogareiro que tinha ficado aceso foi o causador do acidente.

Quem puder ajudar a família com qualquer quantia, a chave pix é a seguinte: 68999420245. Está em nome de Rosa Braga Aguiar.

