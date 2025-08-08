Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!

A família Cruz se pronunciou, na tarde desta sexta-feira (8/8), sobre a morte de Arlindo Cruz, os 66 anos. Em um comunicado oficial, publicado nas redes sociais, eles exaltaram a carreira do sambista com suas composições e memória, que ficam como legado.

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”, começou o texto.

A família agradeceu as mensagens de carinho recebidas ao longo da trajetória do sambista.

“Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”, completou.

Reconhecido como um dos grandes nomes do samba contemporâneo, Arlindo Cruz enfrentava há anos complicações graves de saúde após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017. O cantor estava internado no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.