8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!

Nas redes sociais, a família Cruz publicou um comunicado sobre o falecimento do artista nesta sexta-feira (8/8)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A família Cruz se pronunciou, na tarde desta sexta-feira (8/8), sobre a morte de Arlindo Cruz, os 66 anos. Em um comunicado oficial, publicado nas redes sociais, eles exaltaram a carreira do sambista com suas composições e memória, que ficam como legado.

Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos. Foto: Reprodução

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores”, começou o texto.

A família agradeceu as mensagens de carinho recebidas ao longo da trajetória do sambista.

“Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo”, completou.

Reconhecido como um dos grandes nomes do samba contemporâneo, Arlindo Cruz enfrentava há anos complicações graves de saúde após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017. O cantor estava internado no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.