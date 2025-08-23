Fantasia e Imunologia: no Acre, estudantes de Medicina realizam prova vestidos a caráter

Um vídeo de estudantes do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) viralizou nas redes sociais ao mostrar uma cena inusitada: a turma inteira foi fantasiada para realizar a prova de Imunologia, uma das disciplinas mais complexas da graduação.
O vídeo, compartilhado em diversas plataformas, capturou os futuros médicos em trajes criativos. A disciplina de imunologia é a área da ciência que estuda o sistema imunológico, ou seja, as defesas do corpo contra agentes externos como vírus, bactérias, fungos e células cancerígenas.
Os alunos se fantasiaram de diversas outras profissões, sejam elas mais tradicionais como engenheiros e afins, até fantasias de rockstar e pastores de igreja evangélica. Nem mesmo a professora da turma ficou de fora da brincadeira.