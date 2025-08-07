7 de agosto de 2025
Faustão chega ao quarto transplante de órgão

Apresentador está internado desde maio devido a infecção bacteriana; Faustão recebeu um novo fígado e trocou um rim

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O hospital Albert Einstein divulgou uma nota, nesta quinta-feira (7), revelando que Faustão passou por mais dois transplantes, totalizando quatro. O apresentador recebeu um novo fígado e trocou um rim.

“Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único”, cita trecho da nota.

Faustão chega ao quarto transplante de órgão/Foto: Reprodução

Sem conhecimento publico, o apresentador está internado na capital paulista, desde o dia 21 de maio deste ano, devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse, condição que necessita de acompanhamento hospitalar.

Fausto Silva foi submetido a um retransplante renal, planejado há um ano, onde recebeu um rim e também fez um transplante de fígado.

Ao todo, Faustão fez um transplante de coração há dois anos, em agosto de 2023, mais dois transplantes de rins (considerando o retransplante), mais um de fígado.

Nota do hospital

Nota do hospital

Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

O paciente foi submetido a um transplante de fígado nesta quarta-feira, 6 de agosto, combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje, 7 de agosto.

Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

