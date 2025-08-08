Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, confirmou que o apresentador Fausto Silva foi submetido a dois novos transplantes de órgãos. Internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse, Faustão passou por um transplante de fígado na quarta-feira (6/8) e por um retransplante renal na quinta-feira (7/8).

Segundo o boletim médico, o retransplante renal já estava planejado há cerca de um ano. Os procedimentos ocorreram após a Central de Transplantes do Estado de São Paulo acionar o hospital e a compatibilidade dos órgãos, doados por um único doador, ser confirmada. Durante o período de internação, o apresentador passou por reabilitação clínica e nutricional para estabilizar seu quadro de saúde.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.