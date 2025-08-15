Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento

Um fazendeiro de Ohio, nos Estados Unidos, encontrou uma forma grandiosa e criativa para pedir a namorada em casamento. Tim Sullivan usou um software agrícola para planejar um labirinto gigante em uma plantação de milho, com a mensagem “Quer se casar comigo, Caroline?”.

A plantação, de aproximadamente 5 hectares, foi cultivada com a ajuda de um trator e GPS, e a proposta de casamento só se tornou visível do céu semanas depois. Para revelar a surpresa, Sullivan marcou um voo com a namorada, Caroline Liggett, e conseguiu a reação esperada ao mostrar o design do alto.

Em entrevista, Caroline confessou ter se surpreendido com a grandiosidade do pedido, que aconteceu no meio do milharal. O casal, que ficou noivo oficialmente em 5 de agosto, planeja se casar no início de 2026, e o local do pedido se tornará o novo labirinto da fazenda para o outono de 2025.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.