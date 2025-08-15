15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento

Usando tecnologia agrícola, ele escreveu a proposta em uma plantação de 5 hectares

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um fazendeiro de Ohio, nos Estados Unidos, encontrou uma forma grandiosa e criativa para pedir a namorada em casamento. Tim Sullivan usou um software agrícola para planejar um labirinto gigante em uma plantação de milho, com a mensagem “Quer se casar comigo, Caroline?”.

@circle_s_farms/Instagram/Reprodução

A plantação, de aproximadamente 5 hectares, foi cultivada com a ajuda de um trator e GPS, e a proposta de casamento só se tornou visível do céu semanas depois. Para revelar a surpresa, Sullivan marcou um voo com a namorada, Caroline Liggett, e conseguiu a reação esperada ao mostrar o design do alto.

foto colorida milharal com pedido de casamento

@circle_s_farms/Instagram/Reprodução

Em entrevista, Caroline confessou ter se surpreendido com a grandiosidade do pedido, que aconteceu no meio do milharal. O casal, que ficou noivo oficialmente em 5 de agosto, planeja se casar no início de 2026, e o local do pedido se tornará o novo labirinto da fazenda para o outono de 2025.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.