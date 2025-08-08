8 de agosto de 2025
Fazendo o ‘L’, estudantes aguardam Lula na saída do Souza Araújo em agenda no Acre

A visita ao Souza Araújo foi a primeira atividade de Lula em Rio Branco

Um grupo de estudantes da Escola São Camilo esteve na entrada da Casa de Acolhida Souza Araújo, em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (8), aguardando a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou a instituição em agenda de caráter pessoal.

Crianças fizeram o ‘L’/Foto: Reprodução

Os alunos esperavam um breve momento de interação com o presidente. No entanto, o comboio presidencial deixou o local sem realizar qualquer parada ou contato com o público que se formava na área externa.

A visita ao Souza Araújo foi a primeira atividade de Lula em Rio Branco. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a escolta e bloqueou a via de acesso à instituição, permitindo apenas a saída de veículos. Após a visita, o presidente seguiu diretamente para a sede da Cooperacre, onde cumpre agenda oficial com ministros e autoridades locais.

