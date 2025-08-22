22/08/2025
FBI realiza busca na casa de John Bolton, ex-conselheiro e crítico ferrenho de Trump

Ex-aliado de Donald Trump, diplomata rompeu com o ex-presidente após primeiro mandato e passou a denunciá-lo publicamente

O FBI realizou, nesta sexta-feira (22), uma busca na residência de John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos durante o governo de Donald Trump. Antes aliado, Bolton se tornou um dos maiores críticos do republicano após deixar a Casa Branca.

Um policial do condado de Montgomery vigia a casa de John Bolton depois de ação de agentes do FBI, nesta sexta-feira — Foto: PEDRO UGARTE / AFP

Um policial do condado de Montgomery vigia a casa de John Bolton depois de ação de agentes do FBI, nesta sexta-feira — Foto: PEDRO UGARTE / AFP

A ação aconteceu em um subúrbio de Washington e se estendeu por toda a madrugada, segundo relatos da agência AFP. O diretor do FBI, Kash Patel — aliado próximo de Trump — escreveu no X (antigo Twitter): “Ninguém está acima da lei! Os agentes do FBI estão em uma missão”, sem detalhar qual caso motivou a operação.

Em janeiro, Trump havia assinado um decreto acusando Bolton de divulgar “informações sensíveis” durante sua passagem pelo governo, entre 2018 e 2019. O ex-presidente também retirou dele a proteção do Serviço Secreto, cortou seu acesso a relatórios de inteligência e o chamou publicamente de “idiota”.

Agente do FBI na entrada da casa do ex-conselheiro de Donald Trump, John Bolton, durante operação desta sexta-feira — Foto: PEDRO UGARTE / AFP

Além de críticas ao governo, Bolton revelou que foi alvo de um plano de assassinato arquitetado pelo Irã entre 2021 e 2022, em represália pela morte do general Qasem Soleimani, morto em um ataque com drones ordenado por Trump em 2020.

Figura conhecida por seu espesso bigode e trajetória no Partido Republicano, Bolton, de 76 anos, foi embaixador dos EUA na ONU durante a presidência de George W. Bush, no período da guerra do Iraque. Desde que deixou a Casa Branca, tem feito duras críticas a Trump, incluindo a recente condenação à reunião entre o atual presidente americano e o líder russo Vladimir Putin no Alasca.

Ex-conselheiro de Segurança Nacional do governo de Donald Trump, John Bolton — Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

📌 Fonte: O Globo
