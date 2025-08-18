Feijó receberá R$ 1,5 milhão para recuperação de escolas, anuncia Aberson

O secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, destacou durante entrevista no Festival do Açaí, em Feijó, que o município será contemplado com novos investimentos na área educacional por meio de convênio firmado com o governo do Estado.

Segundo ele, o aporte financeiro será de R$1,5 milhão, destinado à recuperação de escolas de difícil acesso, conhecidas como unidades mistas, que atendem alunos do Estado e da prefeitura, além da restauração de três escolas urbanas.

Carvalho ressaltou que a gestão estadual tem priorizado investimentos estruturais e de suporte à rede de ensino, incluindo fardamento, material escolar e programas sociais. Ele citou o Prato Extra, que garante alimentação diária a cerca de 130 mil pessoas no Acre e que foi mantido inclusive durante o período de férias escolares.

“O governador tem tido a educação como prioridade. Este é o governo da educação, com grandes investimentos e ações que também asseguram a segurança alimentar dos nossos estudantes”, afirmou o secretário.