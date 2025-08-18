Feijoada beneficente arrecada recursos para tratamento do cantor Ferdiney Ryos

Amigos, familiares e fãs do cantor acreano Ferdiney Ryos, internado em Rio Branco devido a complicações da diabetes, promovem uma feijoada beneficente para ajudar nos custos hospitalares e cuidados pós-operatórios do artista. O evento será realizado na Rua Brasiléia, nº153, bairro Vila Betel, e contará com sete horas de festa ininterrupta, no dia 7 de setembro.

A programação inclui apresentações de Sandra Melo, Agleni Miranda, Átila Miller, Carol Viana, Amália Braga, Kássia Miller, Lurdinha Vidal, Os Cobras Dance, além da participação especial da cantora Chayenne Crystine, conhecida como Eterna Rainha do Carnaval Acreano, diretamente de São Paulo. A festa também terá shows de JP dos Teclados, Levada do Gueto e do guitarrista João França, além da bateria de carnaval do Bloco Unidos do Fuxico, com suas musas e destaques.

Os ingressos estão à venda com as seguintes opções: R$30 individual com feijoada, R$50 combo com dois ingressos, e R$15 sem feijoada.

Ferdiney Ryos enfrenta um quadro de saúde delicado, que inclui infecção grave, problemas cardíacos e renais, além da perda total da visão do olho esquerdo. Parte do pé esquerdo precisou ser amputada após complicações, com a cicatrização ainda em andamento e sem previsão de alta.

Para apoiar o cantor, doações podem ser feitas via Pix, pelo número (68) 99936-6037, em nome de Ferdiney Ferreira da Silva.