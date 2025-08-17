Felca dá detalhes sobre vídeo da adultização no Alta Horas

O youtuber Felca participou do programa Altas Horas, da Globo, exibido nesse sábado (16/8). Durante conversa com Serginho Groisman, ele falou pela primeira vez sobre o vídeo no qual denunciou o influencer Hytalo Santos por adultização de crianças.

Em sua participação no programa, Felca comentou as ameaças que sofreu após lançar o vídeo. “Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado.”

Mesmo assim, o influencer afirmou não ter medo: “Pedófilos se sentiram atacados pessoalmente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando. Quem tem que ter medo são os pedófilos”.

Além disso, Felca deu detalhes da investigação, que durou mais de um ano. “Eram conteúdos inocentes, crianças brincando, se divertindo, mas tinham pedófilos ‘cantando’ aquelas crianças. Você vê aquilo, vê pessoas que adultizam propositalmente a criança… Se você não sente uma indignação, não é ser humano”, afirmou.

“Eu senti uma indignação, tinha um público e falei. Liguei minha câmera no meu quarto e causou um movimento tão gigantesco que está sendo nebuloso, meio difícil de cair a ficha.”

Em apenas 10 dias, o vídeo sobre a adultização já acumula mais de 44 milhões de visualizações. “Me mandaram fotos de pessoas assistindo ao meu vídeo na horizontal no ônibus, no metrô. Fico muito feliz porque não é sobre mim, é sobre a causa”, disse Felca para Serginho Groisman.

Influenciador Hytalo Santos é preso em SP

Hytalo Santos foi preso na sexta-feira (15/8), em Carapicuíba, na Grande São Paulo (SP). Ele é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) por exploração e adultização de crianças e adolescentes.

Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, marido do influenciador, também foi preso. Os mandados foram expedidos pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, da Paraíba.

Felca denunciou influenciador Hytalo Santos de usar menores para conseguir engajamento

De acordo com a decisão judicial, a prisão dos investigados “apresenta-se como medida imprescindível para a preservação da instrução processual, protegendo as provas e as testemunhas de novas investidas ilícitas”.

Ainda de acordo com a decisão, segundo as provas apuradas até agora em inquérito policial, os depoimentos de testemunhas e as provas documentais, “há fortes indícios de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular — produção de vídeos com divulgação em redes sociais —, constrangimento de crianças e adolescentes, dentre outros crimes”.

“Isto posto, havendo indícios de participação dos indiciados nos crimes, e visando a garantia da ordem pública”, a Justiça determinou a prisão preventiva — quando não há prazo para expirar — de Hytalo e Israel.