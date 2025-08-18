18/08/2025
Felca é nomeado parceiro da saúde mental por associação de psiquiatria

Escrito por Metrópoles
felca-e-nomeado-parceiro-da-saude-mental-por-associacao-de-psiquiatria

Após ganhar destaque por denunciar a adultização e a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais, Felipe Bressanim, conhecido como Felca, foi nomeado parceiro nacional da saúde mental pela Associação Brasileira de Psiquiatria.

Leia também

“A primeira pessoa que avisei foi minha mãe, e ela disse que se sente orgulhosa, mas que orgulho já sentia desde o momento em que me teve nos braços pela primeira vez. Te amo, mãe, para sempre”, escreveu em publicação nas redes sociais.

“Somos todos pequenos perante o mundo, e o mundo é pequeno perante o universo. Todos vivemos em nossa condição de ser humano, e talvez a única forma de ser maior do que se é esteja em estender a mão para o próximo, seja a uma pessoa ou a muitas. Eu não poderia imaginar que minha breve estadia nesse mundo poderia ajudar, mas aparentemente ajudou. Sou grato. Busquem terapia”, continuou Felca.

O influenciador concluiu agradecendo pela oportunidade de “ressignificar” a dor e reforçou a importância da busca por terapia. Felca tem diagnóstico de ansiedade e depressão, temas que costuma abordar com os seguidores.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Felipe Bressanim (@felca0)

