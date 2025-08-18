Felca é nomeado parceiro da saúde mental por associação de psiquiatria

Após ganhar destaque por denunciar a adultização e a exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais, Felipe Bressanim, conhecido como Felca, foi nomeado parceiro nacional da saúde mental pela Associação Brasileira de Psiquiatria.
“A primeira pessoa que avisei foi minha mãe, e ela disse que se sente orgulhosa, mas que orgulho já sentia desde o momento em que me teve nos braços pela primeira vez. Te amo, mãe, para sempre”, escreveu em publicação nas redes sociais.
“Somos todos pequenos perante o mundo, e o mundo é pequeno perante o universo. Todos vivemos em nossa condição de ser humano, e talvez a única forma de ser maior do que se é esteja em estender a mão para o próximo, seja a uma pessoa ou a muitas. Eu não poderia imaginar que minha breve estadia nesse mundo poderia ajudar, mas aparentemente ajudou. Sou grato. Busquem terapia”, continuou Felca.
O influenciador concluiu agradecendo pela oportunidade de “ressignificar” a dor e reforçou a importância da busca por terapia. Felca tem diagnóstico de ansiedade e depressão, temas que costuma abordar com os seguidores.
