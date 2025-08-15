Felca parabeniza autoridades após prisão de Hytalo Santos

15/08/2025
Universo POP
Escrito por Metrópoles
felca-parabeniza-autoridades-apos-prisao-de-hytalo-santos

A prisão do influenciador digital Hytalo Santos, ocorrida na manhã desta sexta-feira (15/8) em Carapicuíba, na Grande São Paulo, motivou manifestações públicas da equipe jurídica do youtuber Felca, responsável por denúncias contra ele.

Em nota, os representantes de Felca parabenizaram as autoridades pelo avanço nas investigações.

O que disse a nota

“Felca e sua equipe aproveitam a oportunidade para parabenizar as autoridades pelo andamento das investigações e efetivo combate à adultização e exploração da imagem e dos corpos de crianças e adolescentes”, destacou o comunicado.

O documento também reforça o compromisso de colaborar com provas que possam dar continuidade ao inquérito, incluindo materiais relacionados a supostos ataques contra o youtuber.

“Nosso objetivo é que sejam mitigadas novas práticas criminosas, contribuindo para uma sociedade livre, justa e segura para todas as pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis”, completou.

Leia a nota na íntegra

“Na presente data, a equipe jurídica do influenciador Felca (Felipe Bressanim) tomou conhecimento da prisão do influenciador Hytalo Santos, após a repercussão do vídeo ‘adultização’, publicado no YouTube.

1. Congratulações às autoridades:

Felca e sua equipe aproveitam a oportunidade para parabenizar as autoridades pelo andamento das investigações e efetivo combate à adultização e exploração da imagem e dos corpos de crianças e adolescentes.

2. Compromisso em auxiliar:

A equipe jurídica busca auxiliar as autoridades com provas, reforçando o compromisso de Felca em contribuir para a continuidade das investigações, inclusive aquelas relativas aos ataques direcionados contra o influenciador. Nosso objetivo é que sejam mitigadas novas práticas criminosas, contribuindo para uma sociedade livre, justa e segura para todas as pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis.

3. Transparência:

A equipe jurídica, juntamente com o influenciador, segue acompanhando de perto a repercussão do caso e todos os seus desdobramentos jurídicos, comprometendo-se a manter total transparência quanto a novas ocorrências, sempre auxiliando a sociedade e as autoridades competentes em tudo que lhes for possível.”

Justiça autoriza quebra de sigilo de perfis que acusaram Felca de pedofilia nas redes sociais

Felca denunciou adultização de crianças e já venceu processos na Justiça de São Paulo

Felca.

Hytalo Santos

O homem foi preso em São Paulo

Influenciador foi exposto por Felca

Hytalo Santos

Entenda

Hytalo Santos, acusado pelo Ministério Público da Paraíba de sexualizar crianças e adolescentes, foi preso oito dias após ser exposto pelo youtuber Felca.

Na semana passada, Felca publicou um vídeo no qual acusou o paraibano de produzir conteúdo direcionado a homens pedófilos. A publicação já ultrapassou 40 milhões de visualizações.

O influenciador e o marido tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça da Paraíba e são investigados por supostamente intimidar testemunhas e destruir provas. Mais cedo, a Polícia Civil de São Paulo divulgou detalhes da operação.

Nota da polícia

Em comunicado, a corporação informou: “Policiais da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na manhã desta sexta-feira (15), dois influenciadores digitais em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizaram buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento.”

