15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
O influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, revelou o que fará com o dinheiro obtido com a monetização de seu vídeo que denuncia a “adultização” de crianças nas redes sociais. Ele afirmou que toda a renda será doada para instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade.

O vídeo, que já acumula mais de 40 milhões de visualizações, expôs a atuação de Hytalo Santos na criação de conteúdo com menores de idade, o que motivou uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e resultou na prisão do influenciador nesta sexta-feira (15). Em participação no podcast Poddelas, Felca comentou que, apesar de não saber o valor exato, “já são milhares de reais” que serão destinados às instituições.

O youtuber também contou que, devido à grande repercussão, precisou tomar medidas de segurança, como usar um carro blindado e contratar seguranças.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

