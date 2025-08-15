Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia

O youtuber Felca se pronunciou pela primeira vez sobre o vídeo em que denuncia o influenciador Hytalo Santos por exploração de menores. Em entrevista ao programa Altas Horas, que vai ao ar neste sábado (16), Felca revelou que investigou o caso por um ano antes de publicar o conteúdo. Ele descreveu o processo como desafiador e emocionalmente desgastante.

Apesar da dificuldade, o youtuber se mostrou feliz com a repercussão do material, que tem mais de 40 milhões de visualizações e ajudou a acelerar as investigações. “Se estão dando luz para essa causa, creio que possa haver mudanças”, disse.

A prisão do influenciador

A denúncia de Felca foi um dos fatores que contribuíram para a prisão de Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, nesta sexta-feira (15), em São Paulo. O juiz que expediu os mandados de prisão afirmou que a medida foi necessária para proteger as testemunhas e evitar a destruição de provas.

A decisão judicial aponta fortes indícios de crimes como exploração sexual, tráfico de pessoas e trabalho infantil irregular.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.