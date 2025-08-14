14/08/2025
Felca vem ao Acre para participar de evento gamer em Rio Branco; confira os detalhes

TechnoGame promove a cultura geek e gamer na região Norte do Brasil

O influenciador digital Felca estará presente no evento “TechnoGame”, voltado para a cultura geek e gamer que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro na Uninorte, em Rio Branco, Acre. Outros nomes de peso, como o criador conteúdo Tettrem , estão confirmados.

Felca tem presença confirmada em evento gamer que acontece em novembro no Acre/Foto: Reprodução

O TechnoGame tem como objetivo promover a cultura geek e gamer na região Norte do Brasil, reunindo fãs de games, quadrinhos, cosplay, animações e tecnologia em um único espaço. A edição deste ano acontecerá simultaneamente em três estados: Amazonas, Acre e Rondônia, fortalecendo o intercâmbio cultural e tecnológico entre os fãs da região.

Os participantes poderão conferir painéis, workshops, encontros com influenciadores e profissionais da indústria, além de competições de games e experiências imersivas. O evento também busca aproximar o público de figuras importantes do universo geek, incentivando debates sobre tecnologia, entretenimento e produção de conteúdo digital.

TechnoGame promove a cultura geek e gamer na região Norte do Brasil/Foto: Redes Sociais

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes ao longo dos dois dias de programação, consolidando o TechnoGame como uma referência para o público nerd e gamer do Norte do Brasil. Mais informações sobre ingressos, programação detalhada e confirmados adicionais serão divulgadas nos canais oficiais do evento.

