Fenômeno, “Guerreiras do K-pop” se torna a animação mais popular da história da Netflix

Sucesso absoluto na Netflix, “Guerreiras do K-pop” acaba de alcançar um marco histórico: tornou-se o filme de animação mais popular da história da plataforma. O feito foi revelado junto ao ranking oficial de produções mais assistidas do streaming. Além do desempenho impressionante do longa, a trilha sonora também conquistou o público.

Somente na sexta semana de exibição, o filme acumulou 26,3 milhões de visualizações, garantindo o segundo lugar geral no top 10 de filmes da Netflix. Trata-se do primeiro longa-metragem de animação original da plataforma a atingir tal feito. O primeiro lugar ficou com “Um Maluco no Golfe 2”, que bateu o recorde como a maior estreia da Netflix nos Estados Unidos, com 46,7 milhões de visualizações.

A trilha sonora também virou sucesso à parte. O hit “Golden” estreou na 86ª posição entre as músicas mais ouvidas no Hot 100 da Billboard Brasil. O trio Huntr/x da ficção é formado por Rui (vocalista principal), Mira (visual e dançarina líder) e Zoey (rapper e maknae), com vozes originais de Arden Cho, May Hong e Ji Young Yoo, respectivamente. Nas canções, Rui é interpretada por EJAE; Mira, por Audrey Nuna; e Zoey, por Rei Ami.

“Guerreiras do K-pop”: parte 2 a caminho?

Diante de tanto sucesso, a Netflix já estuda expandir o universo das “Guerreiras do K-pop”, segundo o site The Wrap. A ideia é transformar a história em uma franquia, com continuações e até um remake em live-action. No entanto, a plataforma ainda não confirmou oficialmente uma sequência.