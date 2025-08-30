Fernanda Montenegro revisita Nelson Rodrigues em leitura em Brasília

Primeira atriz brasileira indicada ao Oscar, Fernanda Montenegro estará em Brasília, no dia 24 de setembro, para realizar a leitura dramática de “Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo” no Centro de Convenções Ulysses. A realização do espetáculo é do Metrópoles com a participação da Oh! Artes.
Com direção e seleção musical da própria atriz, a leitura dramática é baseada no livro homônimo de Sônia Rodrigues, filha de Nelson, que reúne reflexões intimistas sobre a vida e a obra do romancista.
“Ele é o cronista visceral do comportamento do homem brasileiro. Nelson nunca fez concessões para atender ao que, hoje, chamamos de politicamente correto, e tampouco lançou mão da caricatura em seus escritos. A sua matéria-prima era o real, descortinado, amplificado”.
Fernanda Montenegro
No espetáculo, a atriz revisita Nelson Rodrigues em uma interpretação que celebra o estilo realista e original do autor, conhecido por obras como Toda nudez será castigada, Engraçadinha, A Vida Como Ela É e Meu Destino é Pecar.
Ingressos
Poltrona Front Premium: R$ 450 (meia) | R$ 495 (inteira)
Poltrona Premium: R$ 350 | R$ 385
Poltrona Gold: R$ 300 | R$ 330
Poltrona VIP: R$ 250 | R$ 275
Poltrona Especial: R$ 200 | R$ 220
Fernanda Montenegro em Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo
Data: 24 de setembro
Horário: 20h30
Local: Centro de Convenções Ulysses
Classificação Indicativa: 12 anos
Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990