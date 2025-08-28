Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look

A atriz Fernanda Torres marcou presença no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, onde atua como integrante do júri. No tapete vermelho desta quarta-feira (27/8), a artista inovou ao deixar de lado os tradicionais vestidos longos e escolher um conjunto de blusa e calça coberto de brilhos, com linhas retas, da coleção primavera-verão 2025 da Armani Privé.

O retorno de Fernanda ao festival ocorre um ano após a vitória do longa Ainda Estou Aqui, no qual atuou, premiado com o Leão de Ouro de Melhor Roteiro e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional.

Recentemente, a atriz também foi notícia no Brasil ao aparecer em um jantar no Leblon, no Rio de Janeiro, acompanhada do filho Antônio Waddington, de 17 anos.

Confronto com a prefeitura de SP

Além da participação internacional, Fernanda Torres tem se posicionado em defesa da cultura no Brasil. Na última semana, a atriz assinou uma carta enviada ao prefeito Ricardo Nunes (SP), pedindo a permanência do Teatro de Contêiner Mungunzá, localizado no centro da capital paulista, que recebeu ordem de desocupação. O Ministério da Cultura também declarou apoio à causa.

