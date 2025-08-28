28/08/2025
Universo POP
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre

Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look

Atriz brasileira integra o júri e aposta em visual ousado da grife Armani Privé no tapete vermelho

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A atriz Fernanda Torres marcou presença no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, onde atua como integrante do júri. No tapete vermelho desta quarta-feira (27/8), a artista inovou ao deixar de lado os tradicionais vestidos longos e escolher um conjunto de blusa e calça coberto de brilhos, com linhas retas, da coleção primavera-verão 2025 da Armani Privé.

Fernanda Torres – Reprodução

O retorno de Fernanda ao festival ocorre um ano após a vitória do longa Ainda Estou Aqui, no qual atuou, premiado com o Leão de Ouro de Melhor Roteiro e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional.

Recentemente, a atriz também foi notícia no Brasil ao aparecer em um jantar no Leblon, no Rio de Janeiro, acompanhada do filho Antônio Waddington, de 17 anos.

Confronto com a prefeitura de SP

Além da participação internacional, Fernanda Torres tem se posicionado em defesa da cultura no Brasil. Na última semana, a atriz assinou uma carta enviada ao prefeito Ricardo Nunes (SP), pedindo a permanência do Teatro de Contêiner Mungunzá, localizado no centro da capital paulista, que recebeu ordem de desocupação. O Ministério da Cultura também declarou apoio à causa.

📌 Fonte: Famosos e Celebridades
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.