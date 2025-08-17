Festa continua na praia de Feijó em clima de ‘after’ e reúne centenas de pessoas

O clima de celebração do Festival do Açaí 2025 não terminou com os shows no Parque de Eventos. Na manhã deste domingo (17), a tradicional praia de Feijó recebeu centenas de pessoas em um verdadeiro “after” que prolongou a festa até o amanhecer e início do dia.

Às margens do rio Envira, o espaço se transformou em ponto de encontro para moradores e visitantes que aproveitaram a estrutura de barracas, restaurantes e som ambiente para seguir celebrando. Entre banhos de rio, rodas de conversa e música ao vivo, o público manteve a energia em clima de descontração e confraternização.

A praia, que já é um dos pontos turísticos mais visitados durante o festival, funcionou como extensão natural da festa. Jovens, famílias e turistas se misturaram em um ambiente marcado pela alegria e pelo forte senso de comunidade.

Para comerciantes locais, o after na praia representa também uma oportunidade extra de movimentar a economia. Barracas de comidas típica e, bebidas registraram grande procura, confirmando o impacto positivo do festival para além dos shows noturnos.

Veja o vídeo: