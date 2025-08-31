Festival celebra o Dia Municipal do Rap e marca o retorno da Batalha da Ponte em Rio Branco

O último sábado (30) foi histórico para a cultura hip-hop no Acre. Embaixo da Ponte Metálica, no centro de Rio Branco, o Festival do Dia Municipal do Rap reuniu artistas, MCs e amantes do gênero para celebrar a data e marcar o retorno da tradicional Batalha da Ponte, considerada a “mãe das batalhas” no estado.

O evento contou com apresentações de MC Prinston e do grupo Northside Clã, além do aguardado desafio de rimas entre Acre e Rondônia. Pela equipe acreana, subiram ao palco MC Menezes (campeão estadual em 2020), MC Dablueme (campeão estadual em 2023), El Thuco (campeão estadual em 2024) e MC Russo. Já Rondônia foi representada por MC HC (campeão estadual 2022), MC Lee, MC Jotag e MC Velhote (campeão estadual em 2024).

Além do embate regional, também aconteceu uma disputa exclusiva entre MCs acreanos, reforçando a valorização da cena local.

A história da Batalha da Ponte

Criada em 2012, a Batalha da Ponte nasceu de uma ideia de Samyron (Cobras Dance) e Augusto, que enxergaram no espaço sob a Ponte Metálica um ponto de encontro para jovens e admiradores do hip-hop. O movimento ganhou força entre 2015 e 2017, reunindo centenas de pessoas e chegando a envolver até 32 MCs em uma mesma noite de rima.

No entanto, por conta da escalada da violência urbana e conflitos entre facções que atingiram a juventude local, as atividades foram interrompidas.

O retorno em 2025

Agora, quase uma década depois, a Batalha da Ponte retorna como parte das comemorações do Dia Municipal do Rap, que integra o calendário cultural de Rio Branco ao lado do Dia Municipal do Hip-Hop e do Dia Estadual do Hip-Hop.

A retomada foi organizada por Doni, Augusto e Samyron com apoio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). Para eles, além da disputa, o momento é de resgate histórico e de fortalecimento da cultura de rua.

“O evento de hoje tem um peso especial, porque marca não só a volta da Batalha da Ponte, mas também a valorização da nossa cena. O rap é resistência, é identidade, e essa data vem para afirmar isso”, destacaram os organizadores.

Vitória acreana e clima de união

No duelo Acre x Rondônia, o grande destaque foi o acreano MC El Thuco, campeão estadual de 2024, que levou a melhor no desafio. Apesar da vitória, o clima que marcou a noite foi de cultura, união e paz, demonstrando que o rap vai muito além da competição: é um espaço de resistência, integração, celebração da arte e que salva vidas.

Veja o vídeo: