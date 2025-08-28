Festival da Farinha é aberto com noite gospel em Cruzeiro do Sul

O Festival da Farinha 2025 teve sua abertura marcada por uma noite gospel, realizada nesta quarta-feira (27) no Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. O evento reuniu fiéis, líderes religiosos e comunidade em um momento de fé, oração e louvor.

Pastores de diferentes congregações participaram da celebração e destacaram a importância de iniciar o festival com uma programação voltada à espiritualidade. “É uma honra poder estar aqui contribuindo com esse festival e trazendo Deus à nossa comunidade. Nada melhor do que começar com música gospel e oração pela família, pela nossa cidade e pelo nosso estado”, disse o pastor Carlos Alberto, líder da Assembleia de Deus.

O pastor Rogélio Luiz, vice-presidente da congregação, ressaltou que, mesmo sem a presença de uma grande multidão diante do palco, o alcance espiritual foi significativo. “Muitas famílias estão sendo edificadas e abençoadas. Para nós, é um privilégio participar da abertura de um evento tão importante para Cruzeiro do Sul”, afirmou.

Já o pastor André Farias, 2º vice-presidente, lembrou que a escolha de iniciar com um momento de fé simboliza prosperidade para toda a programação. “Tudo que começa com oração e com a palavra de Deus tem a chance de ser próspero e de ter sucesso. Temos a certeza de que esta edição do Festival da Farinha será muito abençoada”, destacou.

A partir desta quinta-feira (28), o festival segue com shows musicais, atividades culturais e o tradicional concurso gastronômico que valoriza a mandioca e seus derivados, símbolo da produção agrícola do Vale do Juruá.