Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul apresenta suas realezas para 2025; veja vídeo

Em entrevista à equipe da Continet Notícias, os eleitos compartilharam a emoção de conquistar os títulos

A 8ª edição do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul não foi marcada apenas pela diversidade cultural, gastronômica e pela movimentação da economia local, mas também pela escolha das realezas do evento, que irão representar a festa ao longo do ano em diferentes atividades e solenidades.

Em entrevista à equipe da Continet Notícias, os eleitos compartilharam a emoção de conquistar os títulos. A jovem Kevelin, de 19 anos, foi coroada princesa do festival. “Estou muito feliz com essa conquista”, disse, resumindo o sentimento de orgulho em representar o município.

Realezas do Festival da Farinha/Foto: ContilNet

Kevelin/Foto: ContilNetO título de príncipe ficou com Thiago Bernardo, de 22 anos, que relatou as dificuldades do processo. “Foi complicado, principalmente para quem é tímido. Mas com dedicação e postura conseguimos chegar até aqui”, destacou.

A grande vencedora foi Cristina, coroada rainha do Festival da Farinha. Além da faixa e da coroa, ela recebeu uma premiação que incluiu R$ 4 mil, um iPhone 15 e a habilitação de motorista. “Estou muito contente, é gratificante ver essa valorização. E este ano a coordenação do concurso incluiu não só a rainha, mas também a princesa e o príncipe nas representações oficiais, o que dá ainda mais responsabilidade e visibilidade para todos nós”, afirmou.

O título de rei do festival ficou com Mário César, que se emocionou ao agradecer a vitória. “Primeiramente, agradeço a Deus, à minha família e aos amigos que sempre me apoiaram. Agora é representar minha gente, minha cultura e curtir esse reinado. O Festival da Farinha está cada vez mais atrativo e é uma honra fazer parte dele”, declarou.

Veja o vídeo:

