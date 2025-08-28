Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul valoriza a produção artesanal de tapioca

Produtora local encanta visitantes com tapiocas artesanais durante o Festival da Farinha

Durante o Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul, a produção artesanal de tapioca ganha destaque com a participação de produtores locais que apresentam o preparo do alimento típico da região amazônica. Na primeira barraca, os visitantes encontram a produtora Maria Marlucia, moradora da comunidade Colômbia, no Jardim Estrada do Pentecoste, que desde os 20 anos se dedica à fabricação de derivados da mandioca.

Variedades de tapioca à disposição do público: beiju, belê, bolo de macaxeira e a tradicional na folha/Foto: ContilNet

Com experiência de décadas, Marlucia oferece aos visitantes diferentes variedades do produto, como a tapioca na folha, o beiju, o belê e o tradicional bolo de macaxeira, todos preparados na hora. Segundo ela, o segredo está no processo de retirada da goma, que precisa descansar e ser enxugada antes de chegar ao ponto ideal para a confecção da tapioca.

“Quem vier aqui vai provar da melhor tapioca do estado”, afirma com orgulho a produtora, que destaca ainda as opções de preparo: molhada com leite de coco ou mais enxuta, conforme a preferência do público.

Maria Marlucia preparando a goma da tapioca, etapa essencial para o sabor autêntico do alimento/Foto: ContilNet

Embora tenha começado como produtora de farinha, Marlucia decidiu se dedicar exclusivamente à tapioca por considerar o trabalho mais rentável e menos pesado. Durante os dias de festival, ela utiliza um forno disponibilizado pela organização do evento, garantindo a produção contínua e fresquinha para os visitantes.

Visitantes provam a tapioca quentinha feita na hora, uma das atrações mais procuradas do festival/Foto: ContilNet

O espaço se tornou um dos pontos de maior movimento, atraindo turistas e moradores que buscam o sabor autêntico da região.

Para quem visita Cruzeiro do Sul neste período, a parada obrigatória é experimentar a tapioca quentinha feita na hora.

Veja o vídeo:

