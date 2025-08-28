Festival da Farinha realiza competição da maior e mais pesada macaxeira em Cruzeiro do Sul

Na segunda noite do Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul, o público acompanhou uma das atrações mais aguardadas do evento: a competição da maior e da mais pesada macaxeira. Depois do concurso gastronômico realizado na abertura, a raiz que é símbolo da produção agrícola da região ganhou o centro das atenções com exemplares impressionantes trazidos por produtores locais.

A disputa oferece R$ 2 mil de premiação para a maior macaxeira em comprimento e mais R$ 2 mil para a mais pesada. Os participantes apresentaram raízes cultivadas em comunidades do Vale do Juruá, como a região do Rio Juruá Mirim, conhecidas pela tradição no plantio.

Produtores veteranos voltaram ao pódio para defender seus títulos. Um deles relembrou vitórias anteriores: a maior macaxeira que já conquistou chegou a 2,40 metros de comprimento, enquanto outro exemplar, considerado o mais pesado em edições passadas, alcançou 12,5 quilos. “Dá para fazer de tudo: farinha, fécula, beiju, tapioca, beléu. São mais de 70 derivados da macaxeira”, destacou o produtor, que preferiu não revelar o segredo para alcançar tamanhos tão expressivos.

Para o prefeito Zequinha Lima, o incentivo faz parte da política de valorização da agricultura familiar no município. “Ontem tivemos o concurso gastronômico e hoje a própria macaxeira é protagonista da festa. Isso mostra o cuidado e a dedicação dos produtores rurais da nossa região”, destacou.

Mais do que uma competição, o desafio se tornou uma forma de estímulo ao trabalho no campo e de fortalecimento da cultura local. “Começou como uma brincadeira, mas hoje é levado a sério. É um incentivo para o produtor se preparar, investir no roçado e mostrar o resultado no festival”, explicou um dos competidores.

O resultado oficial com os campeões da maior e da mais pesada macaxeira seria anunciado ao final da noite, garantindo emoção e expectativa ao público que lotou o espaço do evento.