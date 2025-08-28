Festival da Farinha tem show de Marília Tavares nesta quinta-feira, em Cruzeiro do Sul

O Festival da Farinha promete mais uma noite de grande público em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira (28). A atração mais aguardada é o show da cantora Marília Tavares, que sobe ao palco principal às 23h e segue animando os fãs até 1h da manhã. A expectativa da organização é reunir cerca de 25 mil pessoas para acompanhar a apresentação.
A programação do evento, no entanto, começa bem antes, com artistas locais garantindo a festa no palco principal e também no palco alternativo. O DJ MR Cesar, Valdir Júnior, Willian Freitas, Elian Máximo e Baixinho do Forró estão entre os nomes que completam a agenda da noite.
Além da música, o festival valoriza as tradições regionais. Um dos pontos altos é o concurso da maior e da mais pesada mandioca, atração que movimenta o público e reforça a identidade cultural do evento.
Confira a programação desta quinta (28):
Palco Principal
DJ MR Cesar – 18h às 19h
Valdir Júnior e violão – 19h às 20h30
Grupo de dança Show de Ritmos – 20h30 às 20h45
DJ MR Cesar – 20h45 às 21h
Willian Freitas e Banda – 21h às 22h30
Dança Cia Triplo X – 22h30 às 22h45
DJ MR Cesar – 22h45 às 23h
Show de Marília Tavares – 23h às 1h
DJ MR Cesar – 1h às 1h15
Elian Máximo e Banda – 1h15 às 3h
Baixinho do Forró e Banda – 1h15 às 3h
Palco Alternativo
DJ Johnata – 17h às 17h30
Clívia e violão – 17h30 às 19h
Música – SEST – 19h às 21h
Concurso da Maior Mandioca / Mais Pesada – 21h às 22h30
DJ Johnata – 21h às 22h30