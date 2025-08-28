28/08/2025
Universo POP
Morre Coracy Arantes, TikToker de 82 anos que conquistou mais de 6 milhões de seguidores
Fernanda Torres brilha em Veneza como jurada do festival e surpreende com look
Carol Peixinho exibe barrigão de 8 meses e revela nome do filho com Thiaguinho
Susana Vieira comemora 83 anos com viagem à Grécia e foto rara com o filho
Liziane Gutierrez passa por nova cirurgia e mostra resultado no rosto
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos

Festival da Farinha tem show de Marília Tavares nesta quinta-feira, em Cruzeiro do Sul

Marília Tavares sobe ao palco principal às 23h e show deve reunir 25 mil pessoas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Festival da Farinha promete mais uma noite de grande público em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira (28). A atração mais aguardada é o show da cantora Marília Tavares, que sobe ao palco principal às 23h e segue animando os fãs até 1h da manhã. A expectativa da organização é reunir cerca de 25 mil pessoas para acompanhar a apresentação.

Marília Tavares sobe ao palco principal às 23h e show deve reunir 25 mil pessoas/Foto: Reprodução

A programação do evento, no entanto, começa bem antes, com artistas locais garantindo a festa no palco principal e também no palco alternativo. O DJ MR Cesar, Valdir Júnior, Willian Freitas, Elian Máximo e Baixinho do Forró estão entre os nomes que completam a agenda da noite.

Além da música, o festival valoriza as tradições regionais. Um dos pontos altos é o concurso da maior e da mais pesada mandioca, atração que movimenta o público e reforça a identidade cultural do evento.

Confira a programação desta quinta (28):

Palco Principal

  • DJ MR Cesar – 18h às 19h

  • Valdir Júnior e violão – 19h às 20h30

  • Grupo de dança Show de Ritmos – 20h30 às 20h45

  • DJ MR Cesar – 20h45 às 21h

  • Willian Freitas e Banda – 21h às 22h30

  • Dança Cia Triplo X – 22h30 às 22h45

  • DJ MR Cesar – 22h45 às 23h

  • Show de Marília Tavares – 23h às 1h

  • DJ MR Cesar – 1h às 1h15

  • Elian Máximo e Banda – 1h15 às 3h

  • Baixinho do Forró e Banda – 1h15 às 3h

Palco Alternativo

  • DJ Johnata – 17h às 17h30

  • Clívia e violão – 17h30 às 19h

  • Música – SEST – 19h às 21h

  • Concurso da Maior Mandioca / Mais Pesada – 21h às 22h30

  • DJ Johnata – 21h às 22h30

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.