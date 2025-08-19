Festival de Música da Rádio Nacional abre inscrições para a 16ª edição







Começam nesta segunda-feira (18) e vão até 30 de setembro as inscrições para o 16º Festival de Música da Rádio Nacional. A emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) abre espaço mais uma vez para divulgar talentos por meio de obras musicais inéditas, com foco na valorização da música popular brasileira.

Artistas de todo o país podem participar com gravações de músicas em português que tenham identificação com o perfil da Rádio Nacional. Os interessados devem inscrever até duas músicas por meio deste link.

Etapas

Nesta primeira etapa, serão selecionadas no mínimo 30 e no máximo 50 músicas para avançar no festival. As obras passarão por uma Comissão Julgadora composta por representantes da Rádio Nacional e jurados convidados.

Posteriormente, as canções escolhidas serão transmitidas pela Rádio Nacional FM e submetidas à votação pela internet, no período de 13 de outubro a 30 de novembro. A música mais votada nesta primeira etapa de votação online estará automaticamente classificada entre as 12 finalistas do festival.

Encerrado o prazo da votação pela internet, na etapa final do festival, a mesma Comissão Julgadora voltará a se reunir e selecionará as outras 11 músicas finalistas, que serão veiculadas na programação da Rádio Nacional entre 1º e 12 de dezembro.

Ao todo, as 12 canções finalistas concorrerão aos prêmios nas categorias: Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet.

Para a divulgação dos vencedores do 16º Festival de Música da Rádio Nacional nas diversas categorias, a emissora promoverá um evento com transmissão online, que contará com a participação dos representantes das 12 finalistas.

Festival

O festival nasceu em 2009 com o intuito de revelar ao Brasil cantores e compositores da Música Popular Brasileira. Os artistas selecionados pelo público e pelo júri passam a tocar na programação da Rádio Nacional.

Juntamente com o Prêmio Rádio MEC, o festival compõe o eixo musical do Prêmio EBC de Comunicação Pública. O combate à desinformação, a retomada ao incentivo à produção audiovisual nacional e o tradicional reconhecimento à produção radiofônica do país norteiam os três eixos da premiação.



Serviço



16º Festival de Música da Rádio Nacional – Inscrições de 18/8 a 30/9 pelo endereço festivalradionacional.ebc.com.br

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular – App Rádios EBC para Android e iOS