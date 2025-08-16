Festival do Açaí abre espaço para jogos eletrônicos com Arena Game em Feijó; veja vídeo

Durante o Festival do Açaí, em Feijó, um novo atrativo promete movimentar a juventude e os fãs de tecnologia: a Arena Game, espaço voltado para competições e experiências com jogos eletrônicos. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Feijó, o Governo do Estado do Acre, a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) e o Instituto Lima.

Segundo o secretário Assur Barbary , a Arena Game estará em funcionamento durante os três dias do festival, sexta-feira, sábado e domingo, oferecendo atividades interativas e competições de e-sports. “O esporte eletrônico hoje é uma modalidade reconhecida por lei e está trazendo várias oportunidades para a nossa juventude. Queremos convidar todos os visitantes do Festival do Açaí a conhecer e participar desse espaço”, destacou.

O ponto alto da programação será no domingo, dia 17, com a grande competição de jogos eletrônicos, cujas inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na Arena, montada no espaço do evento.

O secretário reforçou ainda o convite em nome do governador Gladson Cameli e do prefeito Railson, ressaltando que a ação integra o Festival do Açaí ao universo dos esportes digitais, consolidando o evento não apenas como espaço cultural e gastronômico, mas também de inovação e entretenimento.

As atividades da Arena Game iniciam diariamente a partir das 16h.