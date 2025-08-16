15/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Festival do Açaí abre espaço para jogos eletrônicos com Arena Game em Feijó; veja vídeo

As atividades da Arena Game iniciam diariamente a partir das 16h.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Durante o Festival do Açaí, em Feijó, um novo atrativo promete movimentar a juventude e os fãs de tecnologia: a Arena Game, espaço voltado para competições e experiências com jogos eletrônicos. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Feijó, o Governo do Estado do Acre, a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) e o Instituto Lima.

Segundo o secretário Assur Barbary , a Arena Game estará em funcionamento durante os três dias do festival, sexta-feira, sábado e domingo, oferecendo atividades interativas e competições de e-sports. “O esporte eletrônico hoje é uma modalidade reconhecida por lei e está trazendo várias oportunidades para a nossa juventude. Queremos convidar todos os visitantes do Festival do Açaí a conhecer e participar desse espaço”, destacou.

Arena Game em Feijó/Foto: ContilNet

O ponto alto da programação será no domingo, dia 17, com a grande competição de jogos eletrônicos, cujas inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na Arena, montada no espaço do evento.

O secretário reforçou ainda o convite em nome do governador Gladson Cameli e do prefeito Railson, ressaltando que a ação integra o Festival do Açaí ao universo dos esportes digitais, consolidando o evento não apenas como espaço cultural e gastronômico, mas também de inovação e entretenimento.

Arena Game em Feijó/Foto: ContilNet

As atividades da Arena Game iniciam diariamente a partir das 16h.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.