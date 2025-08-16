16/08/2025
Festival do Açaí: ao som de Engenheiros do Hawaii, Bocalom viaja para Feijó ao lado da esposa

O gestor aparece ao lado da esposa, ao som da banda Engenheiros do Hawaii

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, mostrou descontração ao pegar a estrada rumo a Feijó para acompanhar o Festival do Açaí 2025. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (16), o gestor aparece ao lado da esposa, ao som da banda Engenheiros do Hawaii.

Bocalom pegou a estrada ao lado da esposa/Foto: Reprodução

O registro rapidamente chamou atenção dos seguidores, que comentaram a cena bem-humorada durante a viagem. O prefeito costuma marcar presença em eventos tradicionais do interior do Acre, e o Festival do Açaí é considerado o maior atrativo cultural de Feijó, reunindo atrações musicais, esportivas e valorizando o fruto símbolo do município.

A programação segue durante todo o fim de semana e deve atrair milhares de visitantes à cidade.

