Festival do Açaí: ao som de Engenheiros do Hawaii, Bocalom viaja para Feijó ao lado da esposa

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, mostrou descontração ao pegar a estrada rumo a Feijó para acompanhar o Festival do Açaí 2025. Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (16), o gestor aparece ao lado da esposa, ao som da banda Engenheiros do Hawaii.

O registro rapidamente chamou atenção dos seguidores, que comentaram a cena bem-humorada durante a viagem. O prefeito costuma marcar presença em eventos tradicionais do interior do Acre, e o Festival do Açaí é considerado o maior atrativo cultural de Feijó, reunindo atrações musicais, esportivas e valorizando o fruto símbolo do município.

A programação segue durante todo o fim de semana e deve atrair milhares de visitantes à cidade.