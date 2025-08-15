Festival do Açaí deve injetar até R$ 15 milhões na economia de Feijó, prevê prefeito

O delegado Railson Ferreira, prefeito de Feijó, destacou durante transmissão ao vivo do 26º Festival do Açaí que o evento deve gerar um impacto econômico histórico para o município.

Segundo ele, a movimentação financeira estimada é entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões durante os quatro dias de festa.

O prefeito ressaltou que o festival é possível graças ao apoio do governo do Acre e de empresários locais. “Nós estamos investindo, sobretudo com o apoio do governo do estado, um valor alto na contratação dos shows e na megaestrutura e esperamos um retorno expressivo para a economia”, afirmou.

Railson frisou que o festival é o momento de maior circulação de dinheiro no município durante todo o ano. “Isso é maravilhoso. É dizer que a economia vai girar como nunca girará durante o restante do ano”, completou.

Com grandes atrações, como Dilsinho, Natanzinho Lima e Lucas Lugo, o evento segue até domingo (17), reunindo milhares de visitantes e fortalecendo o comércio e o turismo da região.